48% россиян меняют смартфон лишь в случае поломки старого — опрос

Аналитики холдинга Rambler&Co опросили интернет-пользователей на тему того, насколько часто они меняют свои смартфоны и по какой причине. Оказалось, что 48% респондентов меняют устройство лишь тогда, когда оно перестаёт работать.

Причём 44% опрошенных жителей России обновляют смартфон каждые три-пять лет. Около 51% россиян меняют свой девайс из-за замедления его работы, 30% — из-за неспособности гаджета эффективно решать рабочие задачи, 16% — из-за проблем с важными приложениями, а 3% — из-за неудовлетворённости качеством камеры.

Менять смартфон раз в три года — это абсолютно разумная тактика. Дефицит полупроводников в 2020-2022 годах привёл к тому, что прогресс в смартфонах замедлился и длится по сегодняшний день.

Охват опроса составил 120,5 тыс. интернет-пользователей, среди которых было 55% мужчин и 45% женщин.