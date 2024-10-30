Сетевой экшен SMITE 2 раздают до 12 ноября — как получить игру бесплатно

30 октября началась раздача сетевого экшена SMITE 2 на ПК и консолях. Получить бесплатную копию игры можно с помощью дропа ключей на платформе Twitch.

Акция с раздачей продлится вплоть до 12 ноября.

Как получить бесплатную копию SMITE 2:

привязывать свой Twitch-аккаунт на официальном сайте; посмотреть любую трансляцию по SMITE 2 на Twitch с пометкой Drops в течение одного часа; в инвентаре Twitch нажать кнопку «Получить сейчас»; вернуться на официальный сайт, под аккаунтом Twitch нажать «Show codes» и выбрать нужную платформу; активировать ключ в Steam или в другом цифровом магазине.

Ко всему прочему, в Steam все три издания SMITE 2 продаются со скидкой в размере 20%. Базовое издание игры можно приобрести по цене в 2207 рублей. Распродажа продлится вплоть до 4 ноября.