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Сетевой экшен SMITE 2 раздают до 12 ноября — как получить игру бесплатно

Сетевой экшен SMITE 2 раздают до 12 ноября — как получить игру бесплатно
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30 октября началась раздача сетевого экшена SMITE 2 на ПК и консолях. Получить бесплатную копию игры можно с помощью дропа ключей на платформе Twitch.

Акция с раздачей продлится вплоть до 12 ноября.

Как получить бесплатную копию SMITE 2:

  1. привязывать свой Twitch-аккаунт на официальном сайте;
  2. посмотреть любую трансляцию по SMITE 2 на Twitch с пометкой Drops в течение одного часа;
  3. в инвентаре Twitch нажать кнопку «Получить сейчас»;
  4. вернуться на официальный сайт, под аккаунтом Twitch нажать «Show codes» и выбрать нужную платформу;
  5. активировать ключ в Steam или в другом цифровом магазине.

Ко всему прочему, в Steam все три издания SMITE 2 продаются со скидкой в размере 20%. Базовое издание игры можно приобрести по цене в 2207 рублей. Распродажа продлится вплоть до 4 ноября.

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