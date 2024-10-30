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Бесплатные игры PS Plus Essential на ноябрь 2024 года: Ghostwire: Tokyo, Hot Wheels Unleashed 2 и Death Note Killer Within

В ноябре в PS Plus раздадут Ghostwire: Tokyo, Hot Wheels Unleashed 2 и Death Note
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Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в ноябре 2024 года.

В этот раз в сервис добавят три проекта: аркадный гоночный симулятор Hot Wheels Unleashed 2 — Turbocharged, мистический экшен Ghostwire: Tokyo и сетевую онлайн-игру Death Note Killer Within. Все три тайтла можно будет забрать с 5 ноября по начало декабря.

Фото: Sony

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в ноябре 2024 года

  • Hot Wheels Unleashed 2 — Turbocharged — продолжение знаменитого аркадного автосимулятора про гонки на небольших машинках.
  • Ghostwire: Tokyo — мистический экшен от разработчиков The Evil Within и Hi-Fi Rush.
  • Death Note Killer Within — грядущая социальная детективная онлайн-игра до 10 человек.
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