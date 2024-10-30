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По хоррору Outlast снимут фильм — СМИ

По хоррору Outlast снимут фильм — СМИ
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Как сообщили журналисты издания Bloody Disgusting, по хоррору Outlast снимут фильм. Производством ленты занимается компания Lionsgate. Также над экранизацией работает Рой Ли — продюсер «Оно», «Варвара» и «Полуночи с дьяволом».

Что касается сюжета, над ним будет работать Джей Ти Петти — сценарист хоррор-серии и автор всех трёх частей от студии Red Barrels. Детали истории, актёрский состав и сроки премьеры ещё неизвестны.

Отмечается, что грядущий фильм расширит уже существующую вселенную и её лор. Поэтому можно предположить, что лента не будет прямой адаптацией какой-то из частей франшизы. Пока разработчики серии игр из студии Red Barrels не прокомментировали данную информацию.

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