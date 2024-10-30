Cyberpunk 2077 выйдет на компьютерах Mac от Apple

Разработчики Cyberpunk 2077 объявили, что ролевой экшен выйдет на компьютерах Mac от Apple. Важно отметить, что игра будет доступна только на устройствах с M-процессорами.

Геймеры смогут приобрести полное издание Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, в которое входит дополнение Phantom Liberty. Ко всему прочему, на Mac экшен получит поддержку трассировки пути, технологии генерации кадров и пространственного аудио.

Версия Cyberpunk 2077 для Mac станет доступна в цифровых магазинах App Store и Steam в начале 2025 года. Точная дата пока не раскрывается. Владельцы игры в Steam смогут опробовать уже купленную копию.