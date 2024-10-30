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«Эпическое музыкальное путешествие»: критики отлично приняли сказку «Злая»

«Эпическое музыкальное путешествие»: критики отлично приняли сказку «Злая»
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Первые критики уже успели посмотреть и составить первое мнение о сказочной ленте «Злая» с Арианой Гранде в главной роли. История фильма покажет взросление двух девушек, их соперничество за сердце одного возлюбленного, а также борьбу с тиранией Волшебника, усилиями которого жители страны Оз были настроены против Эльфабы.

Рецензенты приняли картину отлично. Критики хвалят фильм за потрясающую актёрскую игру Арианы Гранде и ошеломляющую атмосферу.

Что пишут первые критики о фильме «Злая»

Я был настроен пессимистично, когда шёл на сеанс, но… «Злая» — шедевр. Ариана Гранде заставляет Глинду буквально сверкать: она наполняет каждый момент энтузиазмом и юмором. Это стоило 20 лет ожидания.
«Злая»— это всё, чем должно быть кино. Мастерство и актёрская игра оказались на высшем уровне. Это абсолютный шедевр.
Ариана Гранде была рождена для роли Глинды. Она идеально подходит и показывает захватывающее зрелище на экране. Стоит отметить и божественный вокал Синтии Эриво… Очень интересно увидеть, что авторы покажут во второй части.
«Злая» бросила вызов моим ожиданиям! Синтия Эриво и Ариана Гранде просто ошеломительный в этом эпическом музыкальном путешествии.

Премьера первой части истории о двух ведьмах состоится 28 ноября, а второй — 26 ноября 2025 года.

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