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Джон Красински сыграет в фильме «Джек Райан» — продолжении сериала от Amazon

Джон Красински сыграет в фильме «Джек Райан» — продолжении сериала от Amazon
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Как сообщают журналисты издания The Hollywood Reporter, компания Amazon выпустит фильм по сериалу «Джек Райан». Грядущий боевик выступит продолжением оригинального шоу. Главную роль в ленте исполнит Джон Красински.

Ко всему прочему, вместе с Красински в картине к своим ролям вернутся Уэнделл Пирс и Майкл Келли. Режиссёром полнометражного фильма выступит Эндрю Бернштейн, который был исполнительным продюсером и постановщиком второго сезона сериала.

Сериал рассказывает об агенте ЦРУ Джеке Райане, который натыкается на подозрительную серию банковских переводов и начинает собственное расследование. Герой включается в смертельную игру в кошки-мышки по всей Европе и на Ближнем Востоке с лидером террористов.

Сроки и дата премьеры фильма «Джека Райана» пока не раскрываются.

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