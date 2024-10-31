Все российские команды прошли дальше — определились участники второго этапа DL S24 по Доте
Подошла к концу первая групповая стадия топ-турнира DreamLeague Season 24 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.
По итогу первого этапа половина участников покинула соревнование, а четыре лучшие команды из каждой группы прошли в следующую стадию.
Итоги групповой стадии DL S24 по «Доте»
Группа A:
- Первое место: PARIVISION (Россия) — выход во второй этап (10-4);
- Второе место: Team Liquid (Швеция) — выход во второй этап (9-5);
- Третье место: Xtreme Gaming (Китай) — выход во второй этап (8-6);
- Четвёртое место: BetBoom Team (Россия) — выход во второй этап (8-6);
- Пятое место: Gaimin Gladiators (Европа) — вылет с турнира (7-7);
- Шестое место: AVULUS (Европа) — вылет с турнира (6-8);
- Седьмое место: Nigma Galaxy (Ливан) — вылет с турнира (4-10);
- Восьмое место: Nouns Esports (Северная Америка) — вылет с турнира (4-10).
Группа B:
- Первое место: Team Falcons (Ближний Восток) — выход во второй этап (12-2);
- Второе место: Team Waska (Перу) — выход во второй этап (10-4);
- Третье место: Tundra Esports (Европа) — выход во второй этап (10-4);
- Четвёртое место: Team Spirit (Россия) — выход во второй этап (9-5);
- Пятое место: Talon Esports (Азия) — вылет с турнира (6-8);
- Шестое место: Azure Ray (Китай) — вылет с турнира (5-9);
- Седьмое место: HEROIC (Южная Америка) — вылет с турнира (3-11);
- Восьмое место: ex-Monte (Украина) — вылет с турнира (1-13).
Чемпионат DreamLeague Season 24 — это первый турнир нового сезона ESL Pro Tour. На ивенте, который проходит в период с 27 октября по 10 ноября в онлайн-формате, 16 команд борются за 14 600 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.
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