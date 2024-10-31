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Итоги первой групповой стадии DreamLeague Season 24 по Dota 2

Все российские команды прошли дальше — определились участники второго этапа DL S24 по Доте
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Подошла к концу первая групповая стадия топ-турнира DreamLeague Season 24 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

По итогу первого этапа половина участников покинула соревнование, а четыре лучшие команды из каждой группы прошли в следующую стадию.

Итоги групповой стадии DL S24 по «Доте»

Группа A:

  • Первое место: PARIVISION (Россия) — выход во второй этап (10-4);
  • Второе место: Team Liquid (Швеция) — выход во второй этап (9-5);
  • Третье место: Xtreme Gaming (Китай) — выход во второй этап (8-6);
  • Четвёртое место: BetBoom Team (Россия) — выход во второй этап (8-6);
  • Пятое место: Gaimin Gladiators (Европа) — вылет с турнира (7-7);
  • Шестое место: AVULUS (Европа) — вылет с турнира (6-8);
  • Седьмое место: Nigma Galaxy (Ливан) — вылет с турнира (4-10);
  • Восьмое место: Nouns Esports (Северная Америка) — вылет с турнира (4-10).

Группа B:

  • Первое место: Team Falcons (Ближний Восток) — выход во второй этап (12-2);
  • Второе место: Team Waska (Перу) — выход во второй этап (10-4);
  • Третье место: Tundra Esports (Европа) — выход во второй этап (10-4);
  • Четвёртое место: Team Spirit (Россия) — выход во второй этап (9-5);
  • Пятое место: Talon Esports (Азия) — вылет с турнира (6-8);
  • Шестое место: Azure Ray (Китай) — вылет с турнира (5-9);
  • Седьмое место: HEROIC (Южная Америка) — вылет с турнира (3-11);
  • Восьмое место: ex-Monte (Украина) — вылет с турнира (1-13).

Чемпионат DreamLeague Season 24 — это первый турнир нового сезона ESL Pro Tour. На ивенте, который проходит в период с 27 октября по 10 ноября в онлайн-формате, 16 команд борются за 14 600 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.

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