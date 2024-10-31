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Вышел ещё один новый трейлер фильма «Приключения Паддингтона 3»

Вышел ещё один новый трейлер фильма «Приключения Паддингтона 3»
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Sony Pictures Entertainment опубликовала новый трейлер фильма «Приключения Паддингтона 3» или «Паддингтон в Перу». В ролике показали свежие кадры картины с мишкой, его друзьями-людьми и различными заварушками, в которые они попадут.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures Entertainment.

По сюжету третьей части Паддингтон возвращается в Перу, чтобы навестить свою любимую тётю Люси, которая проживает в доме для престарелых медведей. Герой и семья Браунов успеют как побывать в тропических лесах Амазонки, так и добраться до горных вершин Перу.

Премьера третьей части состоится и в России — ленту можно будет посмотреть в кинотеатрах страны уже 28 ноября.

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