Создатели фильма про Майкла Джексона ждут, что он соберёт «много миллиардов» в прокате

По данным СМИ, Lionsgate и Universal Pictures ожидают, что фильм «Майкл» про жизнь Майкла Джексона станет хитом. Кинокомпании хотят, чтобы картина показала «многомиллиардные сборы».

Согласно пресс-релизу, фильм получит масштабную маркетинговую кампанию с активным продвижением. Впрочем, дополнительных подробностей этого нет.

В байопике затронут многие этапы жизни Джексона, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями. По словам матери легендарного музыканта, она рада, что наследие сына никуда не денется.

Производством картины «Майкл» займётся Lionsgate, а её режиссёром выступит Антуан Фукуа. Роль музыканта исполнит его племянник Джафар Джексон. Парень с детства увлекался музыкой и танцами, поэтому его кандидатура кажется наиболее подходящей.

Премьеры ленты состоится 18 апреля 2025 года.