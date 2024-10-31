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Создатели фильма про Майкла Джексона ждут, что он соберёт «много миллиардов» в прокате

Создатели фильма про Майкла Джексона ждут, что он соберёт «много миллиардов» в прокате
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По данным СМИ, Lionsgate и Universal Pictures ожидают, что фильм «Майкл» про жизнь Майкла Джексона станет хитом. Кинокомпании хотят, чтобы картина показала «многомиллиардные сборы».

Согласно пресс-релизу, фильм получит масштабную маркетинговую кампанию с активным продвижением. Впрочем, дополнительных подробностей этого нет.

В байопике затронут многие этапы жизни Джексона, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями. По словам матери легендарного музыканта, она рада, что наследие сына никуда не денется.

Производством картины «Майкл» займётся Lionsgate, а её режиссёром выступит Антуан Фукуа. Роль музыканта исполнит его племянник Джафар Джексон. Парень с детства увлекался музыкой и танцами, поэтому его кандидатура кажется наиболее подходящей.

Премьеры ленты состоится 18 апреля 2025 года.

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