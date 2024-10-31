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Team Spirit прошла в плей-офф чемпионата BLAST Premier: World Final 2024 по CS2

Российская Team Spirit гарантировала себе слот в основной части топ-турнира BLAST Premier: World Final 2024 по Counter-Strike 2.

В открывающем матче групп «спириты» играли против Team Vitality, выступающей на турнире с вынужденной заменой. Российский состав уверенно закрыл европейский ростер, обеспечив себе место в плей-офф чемпионата.

В финальной игре группового этапа «драконы» за возможность попасть сразу в полуфинал поборются с G2 Esports, которую представляет россиянин Илья m0NESY Осипов. Что касается Vitality, коллективу придётся одолеть Team Liquid, чтобы не покинуть соревнование.

Чемпионат BLAST Premier: World Final 2024 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 30 октября по 3 ноября в Сентосе, Сингапур. В рамках соревнования восемь команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.