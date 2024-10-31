Virtus.pro представила молодёжный состав по Counter-Strike 2
Киберспортивный клуб Virtus.pro анонсировал молодёжный ростер по Counter-Strike 2. Информация о новых игроках команды появилась на официальном сайте организации.
После того, как большая часть игроков предыдущего состава «молодёжки» VP перешла в команду FORZE Reload, организация собрала новый ростер из перспективных россиян. Тренировать обновлённую VP.Prodigy продолжит опытный Дмитрий ProbLeM Мартынов.
Состав VP.Prodigy по CS2:
- Владимир b1st Красиков (снайпер, 3 624 ELO);
- Даниил TriBorgg1 Бучковский (опорник, 3 100 ELO);
- Вадим tO0RO Арков (рифлер, 3 800 ELO);
- Артём turbo Добрышев (опорник, 3 500 ELO);
- Александр AquaRS Ковалев (капитан, 3 600 ELO);
- Дмитрий ProbLeM Мартынов (тренер).
Где дебютирует новый молодёжный состав Virtus.pro по CS2, пока неизвестно.
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