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Virtus.pro представила молодёжный состав по Counter-Strike 2

Virtus.pro представила молодёжный состав по Counter-Strike 2
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Киберспортивный клуб Virtus.pro анонсировал молодёжный ростер по Counter-Strike 2. Информация о новых игроках команды появилась на официальном сайте организации.

После того, как большая часть игроков предыдущего состава «молодёжки» VP перешла в команду FORZE Reload, организация собрала новый ростер из перспективных россиян. Тренировать обновлённую VP.Prodigy продолжит опытный Дмитрий ProbLeM Мартынов.

Состав VP.Prodigy по CS2:

  • Владимир b1st Красиков (снайпер, 3 624 ELO);
  • Даниил TriBorgg1 Бучковский (опорник, 3 100 ELO);
  • Вадим tO0RO Арков (рифлер, 3 800 ELO);
  • Артём turbo Добрышев (опорник, 3 500 ELO);
  • Александр AquaRS Ковалев (капитан, 3 600 ELO);
  • Дмитрий ProbLeM Мартынов (тренер).

Где дебютирует новый молодёжный состав Virtus.pro по CS2, пока неизвестно.

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