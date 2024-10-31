Четвёртый акт ивента «Павшая корона» в Dota 2 может начаться 1 декабря — датамайнер

Стала известна возможная дата выхода финального акта внутриигрового ивента «Павшая корона» (также известного как «Crownfall») в Dota 2. Информация об этом появилась в telegram-канале «Dota Степана».
По словам датамайнера, компания Valve поменяла дату открытия четвёртого акта события с 1 ноября на 1 декабря.
Эксперт предполагает, что новая дата может быть всего лишь «заглушкой», которую разработчики временно используют в коде игры. Официально создатели «Доты» не анонсировали точное время выхода финала «Павшей короны».
Изначально четвёртый акт «Crownfall» должен был выйти 24 сентября. Из-за внутриигровой ошибки ивент действительно активировался, однако пользователям открылся лишь чёрный экран. Вскоре Valve исправила баг, перенеся дату начала события на 1 ноября.