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Четвёртый акт ивента «Павшая корона» в Dota 2 может начаться 1 декабря — датамайнер

Четвёртый акт ивента «Павшая корона» в Dota 2 может начаться 1 декабря — датамайнер
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Стала известна возможная дата выхода финального акта внутриигрового ивента «Павшая корона» (также известного как «Crownfall») в Dota 2. Информация об этом появилась в telegram-канале «Dota Степана».

По словам датамайнера, компания Valve поменяла дату открытия четвёртого акта события с 1 ноября на 1 декабря.

Эксперт предполагает, что новая дата может быть всего лишь «заглушкой», которую разработчики временно используют в коде игры. Официально создатели «Доты» не анонсировали точное время выхода финала «Павшей короны».

Изначально четвёртый акт «Crownfall» должен был выйти 24 сентября. Из-за внутриигровой ошибки ивент действительно активировался, однако пользователям открылся лишь чёрный экран. Вскоре Valve исправила баг, перенеся дату начала события на 1 ноября.

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