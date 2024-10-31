Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 5. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Боевик «Кровельщик» с Ченнингом Татумом выйдет 3 октября 2025 года

Боевик «Кровельщик» с Ченнингом Татумом выйдет 3 октября 2025 года
Комментарии

По данным издания The Hollywood Reporter, премьера боевика «Кровельщик» состоится 3 октября 2025 года. В ленте снимутся Ченнинг Татум, Кирстен Данст и Питер Динклэйдж.

Татуму достанется главная роль. Он сыграет грабителя, бывшего армейского рейнджера и отца-одиночку, который грабит «Макдоналдсы», прорезая дыры в их крышах. После побега из тюрьмы главный герой начинает новую жизнь, прячась в магазине игрушек, и влюбляется в мать-одиночку с двумя дочерьми. История, кстати, основана на реальных событиях.

Режиссёр картины — Дерек Кианфранс. За сценарий отвечал сам Дерек вместе с Кирком Ганном. Дистрибьютером ленты выступит кинокомпания Paramount Pictures.

Материалы по теме
Байден переезжает в Россию в самом стыдном сериале 2024 года: обзор «Гудбай»
Байден переезжает в Россию в самом стыдном сериале 2024 года: обзор «Гудбай»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android