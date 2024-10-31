Боевик «Кровельщик» с Ченнингом Татумом выйдет 3 октября 2025 года

По данным издания The Hollywood Reporter, премьера боевика «Кровельщик» состоится 3 октября 2025 года. В ленте снимутся Ченнинг Татум, Кирстен Данст и Питер Динклэйдж.

Татуму достанется главная роль. Он сыграет грабителя, бывшего армейского рейнджера и отца-одиночку, который грабит «Макдоналдсы», прорезая дыры в их крышах. После побега из тюрьмы главный герой начинает новую жизнь, прячась в магазине игрушек, и влюбляется в мать-одиночку с двумя дочерьми. История, кстати, основана на реальных событиях.

Режиссёр картины — Дерек Кианфранс. За сценарий отвечал сам Дерек вместе с Кирком Ганном. Дистрибьютером ленты выступит кинокомпания Paramount Pictures.