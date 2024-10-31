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Продажи игр франшизы Call of Duty превысили 500 млн копий — это больше, чем у GTA

Продажи игр франшизы Call of Duty превысили 500 млн копий — это больше, чем у GTA
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Activision Blizzard рассказала об успехах Call of Duty и роли Call of Duty: Black Ops 6 в этом. По словам компании, общий тираж игр франшизы превысил 500 млн копий, и это больше, чем у серии GTA.

Мощный рост проданных копий получился благодаря выходу Black Ops 6. Шутер поставил несколько рекордов сразу: Black Ops 6 стала крупнейшим релизом франшизы как за первые сутки, так и за первый трёхдневный уикенд. А ещё свежая Call of Duty поставила рекорд по количеству новых подписчиков Game Pass в день релиза.

Фото: Activision

Call of Duty: Black Ops 6 доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК. Сюжетная кампания игры разворачивается в 1991 году после начала войны в Персидском заливе.

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