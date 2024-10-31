Вышли финальные серии сериала «Это всё Агата»

Изначально сегодня планировали выпустить восьмую серию сериала «Это всё Агата» от Marvel Studios и Disney, а 7 ноября ожидалась премьера девятого эпизода. Планы немного изменились, поскольку сегодня вышли сразу две финальные серии.

Шоу «Это всё Агата» завершилось. Разговоров про второй сезон проекта пока не было, однако сериал понравился как зрителям, так и критикам.

Сериал «Это всё Агата» рассказывает о могущественной ведьме Агате Харкнесс, которую впервые показали в проекте «Ванда/Вижн», вышедшем в 2021 году. В шоу Агата противостояла Алой Ведьме, которую в киновселенной Marvel с «Эры Альтрона» играет Элизабет Олсен.