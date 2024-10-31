Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 5. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Съёмки «Преступления и наказания» Эмира Кустурицы пройдут в Краснодарском крае в 2025 году

Съёмки «Преступления и наказания» Эмира Кустурицы пройдут в Краснодарском крае в 2025 году
Комментарии

По данным издания «Российская газета», cъёмки фильма по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание» Эмира Кустурицы пройдут в Краснодарском крае летом 2025 года.

Постановщик пошутил, отметив, что картина сама по себе будет чёрной комедией о том, как он не снял её.

И это будет чёрная комедия. О том, как я не снял «Преступление и наказание».

Автор таких картин, как «Папа в командировке», «Андерграунд», «Чёрная кошка, белый кот» и «Марадона», планирует снять сразу три фильма на русском языке — экранизация произведений Достоевского станет первым из них. После этого Кустурица собирается снять фильм по роману Евгения Водолазкина «Лавр», о чём уже успел пообщаться с писателем.

Материалы по теме
Байден переезжает в Россию в самом стыдном сериале 2024 года: обзор «Гудбай»
Байден переезжает в Россию в самом стыдном сериале 2024 года: обзор «Гудбай»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android