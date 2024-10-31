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Эксперты рассказали, как проверить оригинальность смартфона при покупке

Эксперты рассказали, как проверить оригинальность смартфона при покупке
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Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества в беседе с «Газетой.Ru» объяснили, как распознать поддельный смартфон. По словам специалистов, независимо от того, где куплено устройство, всегда существует риск наткнуться на подделку.

По словам экспертов, у дешёвых смартфонов более высокий процент брака, независимо от популярности бренда. Устройства от малоизвестных производителей нуждаются в особенно тщательной проверке.

Чтобы проверить Android-смартфон на подлинность, нужно зайти в настройки, найти пункт с IMEI и ввести его на сайте imei.info для проверки модели. Также рекомендуется обратить внимание на наличие ошибок в интерфейсе и плавность работы смартфона установкой нескольких приложений — зависания могут указывать на подделку.

Также эксперты рассказали, как отличить оригинальный iPhone от подделки. Следует сравнить серийный номер смартфона с номером на упаковке через раздел «Об этом устройстве» в настройках, проверить IMEI на лотке для SIM-карты — он должен совпадать с номером на упаковке.

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