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Жена Василия Ливанова отвергает информацию про паралич актёра

Жена Василия Ливанова отвергает информацию про паралич актёра
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В последнее время вокруг актёра Василия Ливанова ходит много слухов. СМИ говорили, что он якобы испытывает проблемы с ногами и речью, но его супруга Елена отвергает подобную информацию.

Василий Борисович чувствует себя соответствующим образом — своему возрасту, перенесённому заболеванию. Он восстанавливается. Всё неплохо. Я не знаю, откуда они берут это.

Василий Ливанов получил наибольшую известность как создатель экранного образа Шерлока Холмса в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссёра Игоря Масленникова по произведениям Артура Конана Дойла.

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