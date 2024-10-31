Вышел свежий тизер второго сезона «Игры в кальмара» — новый трейлер сегодня вечером

Netflix опубликовал короткий тизер второго сезона «Игры в кальмара». В нём не показали персонажей, а сделали акцент на организаторе опасных игр на выживание в чёрной маске.

Также благодаря тизеру стало известно, что новый трейлер второго сезона шоу выйдет сегодня вечером.

Видео доступно на YouTube-канале TrendBanger. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет второго сезона расскажет, как Сон Ки Хун в исполнении Ли Джон Джэ возвращается в игру на выживание, чтобы разоблачить её новых организаторов и положить конец человеческим смертям. Премьера состоится 26 декабря.

Первый сезон «Игры в кальмара» вышел осенью 2021-го и стал настоящим хитом по всему миру: за первые 28 дней ленту суммарно смотрели в течение 1,65 млрд часов. Это самый популярный сериал в истории Netflix.