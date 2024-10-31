Кристофер Нолан впервые применит новую технологию IMAX для своего следующего фильма

Во время недавнего интервью генеральный директор IMAX Ричард Гелфонд заявил, что новая технология компании будет использоваться в следующем фильме Кристофера Нолана.

Особенность в том, что это новейшая технология, которая ещё нигде не использовалась, будет впервые применена Ноланом в его новой картине.

Это никогда ранее не использовавшееся оборудование, которое наши команды разрабатывали в течение последнего года.

Новый фильм Кристофера Нолана выпустит Universal Pictures 17 июля 2026 года. По данным Deadline, хоть каст пока целиком не объявлен, в нём можно ждать крупных звёзд. Том Холланд и Мэтт Дэймон уже подтвердили это, теперь осталось дождаться и остальных актёров.