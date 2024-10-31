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NAVI заняла последнее место на чемпионате BLAST Premier: World Final 2024 по CS2

NAVI заняла последнее место на чемпионате BLAST Premier: World Final 2024 по CS2
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Команда Natus Vincere вылетела с топ-турнира BLAST Premier: World Final 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн.

«Рождённые побеждать» первыми покинули соревнование, проиграв две серии — сначала датской Astralis, потом европейской FaZe Clan. В итоге NAVI в рамках главного турнира сезона от BLAST заняла последнее место и заработала $ 15 тыс.

CS 2. BLAST Premier: World Final 2024 . Группа A
31 октября 2024, четверг. 09:00 МСК
Natus Vincere
Окончен
1 : 2
FaZe Clan

Такой результат Natus Vincere на чемпионате стал сенсацией. Так, на последних четырёх топ-турнирах NAVI стабильно доходила до гранд-финалов.

Престижный чемпионат BLAST Premier: World Final 2024 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 30 октября по 3 ноября в Сентосе, Сингапур. В рамках турнира восемь команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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