NAVI заняла последнее место на чемпионате BLAST Premier: World Final 2024 по CS2

Команда Natus Vincere вылетела с топ-турнира BLAST Premier: World Final 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн.

«Рождённые побеждать» первыми покинули соревнование, проиграв две серии — сначала датской Astralis, потом европейской FaZe Clan. В итоге NAVI в рамках главного турнира сезона от BLAST заняла последнее место и заработала $ 15 тыс.

Такой результат Natus Vincere на чемпионате стал сенсацией. Так, на последних четырёх топ-турнирах NAVI стабильно доходила до гранд-финалов.

Престижный чемпионат BLAST Premier: World Final 2024 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 30 октября по 3 ноября в Сентосе, Сингапур. В рамках турнира восемь команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.