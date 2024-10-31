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Сериал «Уроки китайского» стартует 21 ноября — вышел большой трейлер

Сериал «Уроки китайского» стартует 21 ноября — вышел большой трейлер
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Онлайн-кинотеатр Amediateka представил дебютный трейлер сериала «Уроки китайского». Премьера шоу состоится 21 ноября, в первый сезон войдёт восемь эпизодов. Сперва их можно будет посмотреть на стриминге, после чего они выйдут на телеканале СТС.

Видео доступно на YouTube-канале Amediateka. Права на видео принадлежат Amediateka.

Сюжет сериала расскажет о студенте, который переезжает жить к отцу — известному учёному, который трудится над революционной медицинской разработкой. Из-за возможной опасности отец тайно нанимает для сына телохранительницу — главный герой видит в ней студентку по обмену Мэйлин. Теперь персонажей ждут опасные приключения вместе с привычными юношескими конфликтами.

Главные роли в сериале сыграли Денис Никитин («Карамора»), Александра Немчинова («Смычок»), Артём Ткаченко («Командир»), Анна Слю («Убить Риту») и Анна Михалкова («Повелитель ветра»). Режиссёром выступил Иван Макаревич («Местный»).

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