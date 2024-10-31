Фильм «Веном: Последний танец» вышел в кинотеатрах России

31 октября в России состоялась неофициальная премьера фильма «Веном: Последний танец» — третьей части знаменитой серии супергеройских фильмов с Томом Харди. Финал трилогии уже можно посмотреть в большинстве киносетей страны.

По традиции лента добралась до кинотеатров России неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Картину демонстрируют с русским дубляжом, выполненном для стран СНГ.

События фильма «Веном: Последний танец» разворачиваются после финала второй части. Эдди Брок и его симбиот Веном пускаются в бега, пока за ними охотятся сразу два их мира. Это будет последняя картина о знаменитом суперзлодее с Томом Харди в главной роли, хотя в последних интервью актёр сообщает об обратном.