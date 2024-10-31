Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 5. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер комедии «Василий» с Александром Петровым про борьбу с мексиканским картелем

Вышел трейлер комедии «Василий» с Александром Петровым про борьбу с мексиканским картелем
Аудио-версия:
Комментарии

«Кинопоиск» и «НМГ Кинопрокат» представили первый трейлер «Василия» — приключенческой комедии с Александром Петровым («Лёд»). Премьера ленты состоится 23 января 2025 года во всех кинотеатрах страны.

Видео доступно во VK-группе НМГ Кинопрокат. Права на видео принадлежат НМГ Кинопрокат.

«Василий» расскажет историю скромного учителя ОБЖ из посёлка Ковылкино, который отправляется в Мексику, чтобы навестить своего брата-близнеца Колю. Впоследствии герой узнаёт, что его родственник умудрился обмануть мексиканский наркокартель на деньги — теперь обоим братьям предстоит выбраться из нелёгкой ситуации, применяя знания Василия на практике, и попутно найти свою любовь и семью.

Помимо Александра Петрова, в «Василии» также сыграли Валентина Мазунина («Оффлайн»), Павел Ворожцов («Мастер и Маргарита»), Дмитрий Лысенков («Вампиры средней полосы») и другие актёры. Режиссёром выступил Дима Литвиненко («Совершенно летние»).

Постер фильма «Василий»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Материалы по теме
Байден переезжает в Россию в самом стыдном сериале 2024 года: обзор «Гудбай»
Байден переезжает в Россию в самом стыдном сериале 2024 года: обзор «Гудбай»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android