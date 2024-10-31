Эксперт рассказал о причинах плохой работы ПК

Специалист в области информационных технологий Даниил Лопатников в интервью изданию NEWS.ru рассказал об одном важном элементе, из-за которого ПК может хуже работать. Как оказалось, пыль очень дурно влияет на работоспособность компьютеров.

Среди других причин: загрязнения в системе охлаждения, неисправность термопасты или термопрокладок, высокая температура окружающей среды, высокие нагрузки на процессор и видеокарту и прочие. Для устранения неполадок эксперт рекомендует провести диагностику системы охлаждения и заменить термопасту, если это необходимо. Также важно следить за чистотой вентиляторов и регулярно обновлять драйверы.

Помимо того, чтобы устранить эти причины плохой работы ПК, специалист рекомендует выполнить ещё ряд действий.

Очистка системы от ненужных программ и файлов. Отключение программ из автозагрузки. Оптимизация работы оперативной памяти и (или), при наличии возможности, увеличение её объёма.

Лопатников также посоветовал следить за чистотой вентиляторов и обновлять драйверы.