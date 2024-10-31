В кинотеатрах России вышла мелодрама «Время жить» с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью

31 октября в кинотеатрах России состоялась премьера мелодрамы «Время жить». Ленту с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью можно посмотреть в привычном русском дубляже в киносетях по всей стране.

Видео доступно на YouTube-канале Вольга. Права на видео принадлежат «Вольге».

«Время жить» рассказывает историю целеустремлённой Альмут и недавно разведённого холостяка Тобиаса. Однажды они встречаются при забавных обстоятельствах, после чего сближаются и становятся мужем и женой. Идиллию нарушает роковая новость: Альмут предстоит борьба с серьёзной болезнью. Не теряя надежды, пара осознаёт ценность каждого отведённого момента и решает жить так, чтобы ни одна минута не пропала зря.

Мировая премьера ленты состоялась 17 октября в кинотеатрах по всему миру. Режиссёром выступил Джон Краули, постановщик «Бруклина» и «Щегла».