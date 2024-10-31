Фильм ужасов «Субстанция» с Деми Мур вышел в онлайне

31 октября фильм ужасов «Субстанция» добрался до цифровых сервисов. Картину с Деми Мур уже можно посмотреть на Amazon Prime и в других стримингах с русскими субтитрами. Режиссёром картины выступила Корали Фаржа («Выжившая»), а главные роли в фильме сыграли Деми Мур («Привидение») и Маргарет Куолли («Однажды в… Голливуде»).

Таким образом, лента с Деми Мур и Маргарет Куолли доберётся до стримингов спустя полтора месяца после выхода в кинотеатрах. Фильм ужасов вышел в прокат 18 сентября и за это время собрал $ 41 млн (из них 350 млн рублей в России), став большим хитом для студии Mubi. Лента также получает высокие оценки от зрителей: на агрегаторе IMDb средняя оценка фильма составляет 7,6/10.

«Субстанция» рассказывает историю голливудской звезды Элизабет Спаркс, которая уже не цепляет фанатов, как раньше, однако женщина до сих пор ведёт популярное фитнес-шоу на телевидении. Когда её проект хотят перезапустить с новой актрисой, Элизабет решается принять препарат «Субстанция». В ходе эксперимента появляется молодая и красивая девушка Сью, которая становится с Элизабет единым целым.