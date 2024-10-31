Сборы сказочного фильма «Огниво» превысили 500 млн рублей за неделю проката

31 октября сборы фильма «Огниво» в России достигли отметки 500 млн рублей. На достижение этой цифры ленте понадобилась неделя — премьера состоялась 24-го числа. Картина продолжает лидировать в российских чартах, опережая в том числе прошлого лидера, байопик «Руки Вверх!». Сейчас лента претендует на миллиардные сборы по итогам проката.

Фото: ЕАИС

«Огниво» рассказывает историю о весёлом парнишке Ване, который однажды находит старинную зажигалку, из которой неожиданно появляется царевна Даша и просит юношу о помощи — спасти её от злого Лиходея. Герой отправляется в опасное путешествие с целью развеять чары злодея.

Режиссёром фильма выступил Александр Войтинский («По щучьему велению»), а роли в картине сыграли Роман Евдокимов, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум, Ян Цапник и другие актёры.