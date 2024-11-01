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Расписание игр DL S24 по Dota 2 на 1 ноября (Дримлига по «Доте»)

Расписание DreamLeague Season 24 по «Доте» на 1 ноября — BB с Tundra, Spirit с Liquid
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Сегодня, 1 ноября, начнётся вторая групповая стадия топ-турнира DreamLeague Season 24 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Стартует второй этап соревнования, где восемь лучших коллективов по итогам первой стадии будут сражаться в best-of-3 сериях. Четыре сильнейшие команды пройдут в плей-офф, а остальные покинут соревнование.

Расписание матчей DreamLeague S24 по Dota 2 на 1 ноября, пятница:

  • 13:00. Tundra Esports (Европа) — BetBoom Team (Россия);
  • 16:30. Xtreme Gaming (Китай) — Team Waska (Перу);
  • 20:00. PARIVISION (Россия) — Team Falcons (Ближний Восток);
  • 23:30. Team Liquid (Швеция) — Team Spirit (Россия).

Чемпионат DL S24 по «Доте» проходит в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн и 14 600 EPT-очков.

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