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«Лучший фильм Клинта Иствуда за годы»: критики хвалят драму «Присяжный №2»

«Лучший фильм Клинта Иствуда за годы»: критики хвалят драму «Присяжный №2»
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1 ноября в ограниченном прокате выйдет фильм «Присяжный №2» Клинта Иствуда. Лента расскажет о судебном процессе по делу об убийстве, где один из присяжных понимает, что именно он может быть виновен в смерти жертвы, и пытается спасти обвиняемого, не свидетельствуя против самого себя.

Зарубежные критики уже посмотрели ленту и в основном остались довольны увиденным. На агрегаторе Rotten Tomatoes 96% обозревателей рекомендуют фильм к просмотру. В своих рецензиях они хвалят крепкий сценарий, связанный с вопросами правовой системы, актёрскую игру Николаса Холта и увлекательное повествование.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о фильме «Присяжный №2» Клинта Иствуда

«Присяжный №2» бросает морально-пристальный взгляд на американскую правовую систему, задаваясь вопросом, разумно ли осуждать кого-либо на основании чего-то столь ошибочного, как память.
«Присяжный №2» — это не обычная судебная драма, а заставляющий задуматься триллер.
«Присяжный №2» — однозначно лучший фильм Клинта Иствуда за годы.
Захватывающий, проникновенный и провокационный юридический триллер. Одна из лучших работ в карьере Николаса Холта.
Клинт Иствуд создал одну из самых захватывающих человеческих драм в своей карьере, которая неизбежно найдёт отклик у умной взрослой аудитории.

«Присяжный №2» должен стать финальной картиной 94-летнего Клинта Иствуда. Ранее оскароносный постановщик заявлял, что планирует уйти на пенсию, сняв свой «последний фильм».

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