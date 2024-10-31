Полное расписание игр российских команд во второй стадии DreamLeague S24 по Dota 2

Три российские команды прошли во второй групповой этап топ-турнира DreamLeague Season 24 по Dota 2. Полное расписание матчей Team Spirit, BetBoom Team и PARIVISION в данной стадии — в нашем материале.

В рамках второго группового этапа все матчи пройдут в формате «до двух побед». Четыре лучшие команды группы пройдут в плей-офф, а оставшиеся коллективы покинут соревнование.

Все матчи российских команд во вторых группах DL S24 по «Доте»

1 ноября, пятница:

13:00. BetBoom Team (Россия) — Tundra Esports (Европа);

— Tundra Esports (Европа); 20:00. PARIVISION (Россия) — Team Falcons (Ближний Восток);

— Team Falcons (Ближний Восток); 23:30. Team Liquid (Швеция) — Team Spirit (Россия).

2 ноября, суббота:

13:00. BetBoom Team (Россия) — Xtreme Gaming (Китай);

— Xtreme Gaming (Китай); 16:30. Team Spirit (Россия) — Tundra Esports (Европа);

— Tundra Esports (Европа); 20:00. PARIVISION (Россия) — Team Waska (Перу).

3 ноября, воскресенье:

16:30. Xtreme Gaming (Китай) — Team Spirit (Россия) ;

; 20:00. Team Waska (Перу) — BetBoom Team (Россия) ;

; 23:30. PARIVISION (Россия) — Team Liquid (Швеция).

4 ноября, понедельник:

16:30. PARIVISION (Россия) — BetBoom Team (Россия) ;

— ; 23:30. Team Spirit (Россия) — Team Waska (Перу).

5 ноября, вторник:

16:30. PARIVISION (Россия) — Team Spirit (Россия) ;

— ; 20:00. Team Falcons (Ближний Восток) — BetBoom Team (Россия).

6 ноября, среда:

13:00. PARIVISION (Россия) — Tundra Esports (Европа);

— Tundra Esports (Европа); 20:00. BetBoom Team (Россия) — Team Spirit (Россия).

7 ноября, четверг:

13:00. PARIVISION (Россия) — Xtreme Gaming (Китай);

— Xtreme Gaming (Китай); 16:30. BetBoom Team (Россия) — Team Liquid (Швеция);

— Team Liquid (Швеция); 20:00. Team Spirit (Россия) — Team Falcons (Ближний Восток).

Топ-турнир DreamLeague S24 по «Доте» проходит с 27 октября по 10 ноября в онлайн-формате. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн и 14 600 EPT-очков.