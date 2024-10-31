Полное расписание игр российских команд во второй стадии DreamLeague S24 по Dota 2
Три российские команды прошли во второй групповой этап топ-турнира DreamLeague Season 24 по Dota 2. Полное расписание матчей Team Spirit, BetBoom Team и PARIVISION в данной стадии — в нашем материале.
В рамках второго группового этапа все матчи пройдут в формате «до двух побед». Четыре лучшие команды группы пройдут в плей-офф, а оставшиеся коллективы покинут соревнование.
Все матчи российских команд во вторых группах DL S24 по «Доте»
1 ноября, пятница:
- 13:00. BetBoom Team (Россия) — Tundra Esports (Европа);
- 20:00. PARIVISION (Россия) — Team Falcons (Ближний Восток);
- 23:30. Team Liquid (Швеция) — Team Spirit (Россия).
2 ноября, суббота:
- 13:00. BetBoom Team (Россия) — Xtreme Gaming (Китай);
- 16:30. Team Spirit (Россия) — Tundra Esports (Европа);
- 20:00. PARIVISION (Россия) — Team Waska (Перу).
3 ноября, воскресенье:
- 16:30. Xtreme Gaming (Китай) — Team Spirit (Россия);
- 20:00. Team Waska (Перу) — BetBoom Team (Россия);
- 23:30. PARIVISION (Россия) — Team Liquid (Швеция).
4 ноября, понедельник:
- 16:30. PARIVISION (Россия) — BetBoom Team (Россия);
- 23:30. Team Spirit (Россия) — Team Waska (Перу).
5 ноября, вторник:
- 16:30. PARIVISION (Россия) — Team Spirit (Россия);
- 20:00. Team Falcons (Ближний Восток) — BetBoom Team (Россия).
6 ноября, среда:
- 13:00. PARIVISION (Россия) — Tundra Esports (Европа);
- 20:00. BetBoom Team (Россия) — Team Spirit (Россия).
7 ноября, четверг:
- 13:00. PARIVISION (Россия) — Xtreme Gaming (Китай);
- 16:30. BetBoom Team (Россия) — Team Liquid (Швеция);
- 20:00. Team Spirit (Россия) — Team Falcons (Ближний Восток).
Топ-турнир DreamLeague S24 по «Доте» проходит с 27 октября по 10 ноября в онлайн-формате. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн и 14 600 EPT-очков.
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