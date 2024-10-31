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В России стартовала работа над фильмом «1000 и 1 ночь» по мотивам восточных сказок

В России стартовала работа над фильмом «1000 и 1 ночь» по мотивам восточных сказок
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Кинокомпания MEM Cinema Production объявила, что приступила к работе над полнометражным фильмом «1000 и 1 ночь». Грядущая лента будет вдохновлена сюжетами восточных сказок.

Сценаристом картины выступит Олег Маловичко, работавший над «Льдом 3», «Нулевым пациентом» и «Мажор возвращается». Места генеральных продюсеров заняли Давид Цаллаев и Таймураз Бадзиев. Детали сюжета, актёрский состав и другие подробности пока не раскрываются.

Ожидается, что премьера фильма «1000 и 1 ночь» состоится в конце 2026 года. Точная дата ещё неизвестна. Вероятно, больше информации авторы раскроют в течение следующего года.

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