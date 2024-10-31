Разработчики Hamster Kombat про хомяка поздравили игроков с Хэллоуином

Разработчики кликера Hamster Kombat опубликовали в своём официальном телеграм-канале новый пост. В нём создатели проекта поздравили игроков с Хэллоуином. Авторы снабдили пост тематической праздничной картинкой, однако никаких новых деталей о будущем Hamster Kombat не раскрыли.

Напомним, второй сезон Hamster Kombat должен стартовать уже в ближайшие дни, но точная дата ещё неизвестна. Также проект получит внешние платёжные системы и расширенную библиотеку внутренних игр.

Ещё в ноябре авторы планируют реализовать выпуск первых тайтлов от сторонних разработчиков в рамках Hamster Kombat. Ранее разработчики объявили, что пользователи, которые оставили свои токены HMSTR в игре, получат бонусы во втором сезоне.