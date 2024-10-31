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В Таджикистане частично запретили Counter-Strike и GTA

Журналисты издания Avesta сообщили, что Министерство внутренних дел Таджикистана предложило запретить распространение видеоигр Counter-Strike и GTA в стране. Представители ведомства ссылаются на результаты историко-культурной экспертизы Министерства культуры Таджикистана.

Согласно экспертизе, указанные видеоигры содержат элементы насилия, убийств и ограблений, что противоречит национальным культурным и моральным ценностям. В связи с данной ситуацией Управление МВД Душанбе требует от владельцев игровых центров прекратить предоставление доступа к данным играм.

Также отмечается, что в рамках мер по борьбе с распространением подобных игр сотрудники столичной милиции планируют проводить регулярные рейды и проверки компьютерных клубов для обеспечения соблюдения законодательства.