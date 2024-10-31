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Вышел трейлер новогодней комедии «Совсем ошалели» с Гошей Куценко

Вышел трейлер новогодней комедии «Совсем ошалели» с Гошей Куценко
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Кинокомпания «Атмосфера Кино» опубликовала трейлер новогодней комедии «Совсем ошалели» с Гошей Куценко в главной роли. В ролике показали прекрасные виды горнолыжного курорта, центральных героев истории и пару комичных эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат PREMIER/ТНТ.

Согласно синопсису, Ольга Гаврилова со своим парнем Кириллом приезжают на горнолыжный курорт встретить Новый год, но из-за ошибки турагентства оказываются под одной крышей с бывшим мужем Ольги Фёдором и его очаровательной подругой Мариночкой.

Также в картине снялись Анна Михалкова, Владимир Яглыч, Полина Максимова, Степан Девонин, Евгений Ковалюк и Никита Расхвалов. Кресло режиссёра заняла Ольга Френкель («Инсомния»).

Премьера комедийного фильма «Совсем ошалели» в кинотеатрах России состоится 12 декабря.

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