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Джош Бролин сыграет Таноса в новых «Мстителях» только при одном условии

Джош Бролин сыграет Таноса в новых «Мстителях» только при одном условии
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В ходе прошедшего New York Comic Con Джош Бролин пообщался с журналистами. В ходе разговора с корреспондентом издания Collider актёр заявил, что вернётся к роли Таноса в новых «Мстителях» только при одном условии.

По словам Бролина, он сыграет злодея только в том случае, если история в «Мстителях 5» не будет уступать по масштабу «Войне бесконечности» и «Финалу».

Если вы собираетесь вернуть Таноса, то история должна быть соответствующей по масштабу. Я бы сделал всё, чего от меня хотели братья Руссо.

Обе новые части «Мстителей» снимут братья Джо и Энтони Руссо, ранее снявшие четыре фильма для Marvel: «Капитана Америка» («Другая война», «Противостояние») и «Мстителей» («Война бесконечности» и «Финал»).

«Мстители 5» под названием «Судный день» выйдут 1 мая 2026 года, а «Мстители: Секретные войны» — 7 мая 2027-го.

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