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Анонсирован флагман OnePlus 13 с защитой от дождя и большой батареей

31 октября был представлен флагманский смартфон OnePlus 13. Цены на устройство в минимальной комплектации с 12/256 ГБ начинаются от 4,4 тыс. юаней (~ 61 тыс. рублей).

Фото: OnePlus

Девайс оснащён 6,82-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 3168 x 1440, частотой обновления 120 Гц, технологией HDR10+ и максимальной яркостью 4500 нит. Ко всему прочему гаджет работает на восьмиядерном процессоре Snapdragon 8 Elite с графикой Adreno 830.

Также смартфон получил большую батарею ёмкостью 6000 мА/ч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 100 Вт. Среди других интересных функций можно отметить ультразвуковой сканер отпечатка пальца и технологию Rain Touch 2.0, позволяющую пользоваться дисплеем во время дождя.

Смартфон OnePlus 13 поступит в продажу на территории Китая уже 1 ноября. Когда устройство доберётся до остального мира, пока неизвестно.