Сериал «Комбинация» с Никитой Кологривым посмотрели более 9 млн человек

6 сентября в онлайн-кинотеатре Wink состоялась премьера сериала «Комбинация» с Никитой Кологривым. Как сообщили представители сервиса, первый сезон шоу посмотрели более 9 млн человек. Сериал показал ошеломляющие результаты и стал самым популярным проектом Wink в 2024 году.

После выхода всех серий «Комбинация» доказала статус флагманского проекта, оправдала наши ожидания и стала ещё одним успешным сериалом из линейки Wink Originals. Проект вобрал в себя важные составляющие хита: отличный каст и талантливые актёрские дуэты, режиссуру, драматургию и точную работу с музыкой.

В первый сезон «Комбинации» вошло восемь эпизодов — новые серии выходили в стриминговом сервисе Wink каждую неделю по четвергам. Финал состоялся 24 октября.