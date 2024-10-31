Опубликованы персональные постеры ремейка «Носферату» про древнего вампира

Журналисты издания IGN опубликовали персональные постеры ремейка хоррора «Носферату» с Биллом Скарсгардом. На них изображены центральные герои истории.
Сюжет картины создатели описывают как «готическую историю об одержимости девушки и страшного вампира, влюбившегося в неё и наводящего невыразимый ужас».
Также в актёрский состав переосмысления «Носферату» вошли Лили-Роуз Депп, дочь известного актёра Джонни Деппа (снималась в «Танцовщице» и «Поколении Вояджер»), а также Николас Холт («Мой мальчик», Зверь из «Людей Икс») и Билл Скарсгард (клоун Пеннивайз из новой версии «Оно»).
Мировая премьера ленты состоится 25 декабря.
Персональные постеры ремейка «Носферату»
Фото: Universal Pictures
Фото: Universal Pictures
Фото: Universal Pictures
Фото: Universal Pictures
Фото: Universal Pictures