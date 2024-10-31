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Dragon Age: The Veilguard вышла на PS5, Xbox Series и ПК

Dragon Age: The Veilguard вышла на PS5, Xbox Series и ПК
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Состоялся релиз Dragon Age: The Veilguard на ПК, PS5 и Xbox Series. Продолжение серии фэнтезийных RPG уже доступно для игры фанатам по всему миру.

В целом критики приняли новую часть франшизы отлично. Рецензенты выделяют качественных персонажей, проработанный сюжет и вариативность, которая зависит от действий игроков. Некоторые даже назвали новую Dragon Age претендентом на награду «Игра года».

Ключевая роль в сюжете отведена Соласу, однако конкретные детали пока не раскрываются. В тайтле появятся семь компаньонов с проработанными сюжетными линиями. Некоторые действия главного героя будут влиять на отношения с ними и их дальнейшую судьбу.

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