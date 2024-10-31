Опубликованы новые кадры сериала «Добро пожаловать в Дерри», приквела «Оно» Стивена Кинга

Журналисты издания Entertainment Weekly опубликовали множество новых кадров из сериала «Добро пожаловать в Дерри», приквела «Оно» Стивена Кинга. На них изображены главные герои истории, однако самого Пеннивайза на них нет.

Подробности сюжета пока не раскрываются. Вероятно, синопсис проекта будет обнародован после выхода первого тизера или трейлера.

В актёрский состав вошли Билл Скарсгард, Тейлор Пейдж, Джеймс Римар, Мэделин Стоу, Джован Адепо, Кимбирли Герреро, Питер Аутербридж, Тайнер Рашинг, Крис Чок, Морнингстар Анджелин и другие. За создание сериала отвечают Андрес Мускетти, Барбара Мускетти и Джейсон Фукс.

Шоу «Добро пожаловать в Дерри» стартует в стриминговом сервисе HBO Max в 2025 году. Точная дата пока неизвестна.

Новые кадры

Фото: Entertainment Weekly/HBO

Фото: Entertainment Weekly/HBO

Фото: Entertainment Weekly/HBO

Фото: Entertainment Weekly/HBO

Фото: Entertainment Weekly/HBO

Фото: Entertainment Weekly/HBO

Фото: Entertainment Weekly/HBO