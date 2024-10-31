Team Spirit проиграла G2 с Монеси на BLAST Premier: World Final 2024 по CS2

Российский состав Team Spirit проиграл в матче победителей в рамках группового этапа топ-турнира BLAST Premier: World Final 2024 по Counter-Strike 2.

В матче за прямое попадание в полуфинал ивента столкнулись европейская G2 Esports с Ильёй m0NESY Осиповым в составе и Team Spirit из России. В итоге встреча закончилась победой команды Монеси со счётом 2:0.

Оба коллектива выступят в плей-офф соревнования, однако «спириты» начнут борьбу в основном этапе с четвертьфинала против FaZe Clan, а G2 — сразу с полуфинала против победителя пары MOUZ — Team Vitality.

Престижный чемпионат BLAST Premier: World Final 2024 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 30 октября по 3 ноября в Сентосе, Сингапур. В рамках турнира восемь команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.