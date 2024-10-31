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«Я уже видел эту историю»: Квентин Тарантино не стал смотреть «Дюну» Дени Вильнёва

«Я уже видел эту историю»: Квентин Тарантино не стал смотреть «Дюну» Дени Вильнёва
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Недавно легендарный Квентин Тарантино («Криминальное чтиво», «Джанго освобождённый») дал новое интервью журналистам. В ходе разговора постановщика спросили, смотрел ли он фильм «Дюна 2» Дени Вильнёва.

Тарантино ответил, что смотрел экранизацию произведения от Дэвида Линча, причём несколько раз. Поэтому он не видит смысла снова интересоваться этой историей.

Я смотрел «Дюну» Дэвида Линча, причём несколько раз. Я не вижу смысла снова знакомиться с этой историей. Мне не нужно видеть червей под спайсом. Мне не нужно смотреть фильм, в котором слово «спайс» произносится так драматично.

Напомним, мировая премьера «Дюны 2» состоялась 28 февраля этого года. За время проката картина заработала более $ 714 млн.

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