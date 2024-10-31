В «Телеграме» улучшили качество видео и добавили точный счётчик реакций
31 октября мессенджер «Телеграм» получил крупное Хэллоуинское обновление. Главным изменением стало то, что разработчики улучшили видеоплеер и добавили точный счётчик реакций.
Коротко о главном
- Ускорена загрузка и улучшено качество видео.
- Теперь пользователи могут мгновенно ускорять видео с помощью новых жестов, не заходя в настройки.
- Пользователи могут прикреплять фото, видео и файлы к отправленным сообщениям.
- Теперь в меню сообщения отображается время, когда сообщение было отредактировано.
- Теперь владельцы групп и каналов могут использовать внутренние хештеги.
- Боты и мини-приложения теперь могут получать часть дохода от официальной рекламы.
- Точные счётчики реакций.
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