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В «Телеграме» улучшили качество видео и добавили точный счётчик реакций

В «Телеграме» улучшили качество видео и добавили точный счётчик реакций
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31 октября мессенджер «Телеграм» получил крупное Хэллоуинское обновление. Главным изменением стало то, что разработчики улучшили видеоплеер и добавили точный счётчик реакций.

Коротко о главном

  • Ускорена загрузка и улучшено качество видео.
  • Теперь пользователи могут мгновенно ускорять видео с помощью новых жестов, не заходя в настройки.
  • Пользователи могут прикреплять фото, видео и файлы к отправленным сообщениям.
  • Теперь в меню сообщения отображается время, когда сообщение было отредактировано.
  • Теперь владельцы групп и каналов могут использовать внутренние хештеги.
  • Боты и мини-приложения теперь могут получать часть дохода от официальной рекламы.
  • Точные счётчики реакций.

Больше подробностей можно узнать по ссылке.

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