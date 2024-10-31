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В «Телеграме» улучшили качество видео и добавили точный счётчик реакций

31 октября мессенджер «Телеграм» получил крупное Хэллоуинское обновление. Главным изменением стало то, что разработчики улучшили видеоплеер и добавили точный счётчик реакций.

Коротко о главном

Ускорена загрузка и улучшено качество видео.

Теперь пользователи могут мгновенно ускорять видео с помощью новых жестов, не заходя в настройки.

Пользователи могут прикреплять фото, видео и файлы к отправленным сообщениям.

Теперь в меню сообщения отображается время, когда сообщение было отредактировано.

Теперь владельцы групп и каналов могут использовать внутренние хештеги.

Боты и мини-приложения теперь могут получать часть дохода от официальной рекламы.

Точные счётчики реакций.

Больше подробностей можно узнать по ссылке.