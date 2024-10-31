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Вышел новый трейлер второго сезона «Игры в кальмара» — премьера 26 декабря

Вышел новый трейлер второго сезона «Игры в кальмара» — премьера 26 декабря
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Онлайн-кинотеатр Netflix представил полноценный трейлер второго сезона сериала «Игра в кальмара». Продолжение выйдет уже 26 декабря — все эпизоды можно будет посмотреть в один день.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет второго сезона расскажет, как Сон Ки Хун в исполнении Ли Джон Джэ возвращается в игру на выживание, чтобы разоблачить её новых организаторов и положить конец человеческим смертям.

Первый сезон «Игры в кальмара» вышел осенью 2021-го и стал настоящим хитом по всему миру: за первые 28 дней ленту суммарно смотрели в течение 1,65 млрд часов. Это самый популярный сериал в истории Netflix.

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