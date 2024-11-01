По сериалу «Игра престолов» снимут фильм

По данным издания The Hollywood Reporter, Warner Bros. планирует снять фильм по сериалу «Игра престолов». Над лентой уже ведётся работа.

Многочисленные источники THR указали, что проект пока не ранней стадии. У него пока нет ни режиссёра, ни сценариста, ни актёрского состава. Других деталей пока нет. Опыт с «Игрой престолов» и кинотеатрами у HBO далеко не первый. Ранее компания показывала контент по шоу в кинотеатрах и проводила ограниченные показы основных эпизодов оригинального сериала по всей стране, чтобы помочь в продвижении шоу.

Восьмой и финальный сезон вышел в 2019 году. Фанаты приняли его сдержанно в основном из-за концовки, которую посчитали не самой удачной для всего шоу.