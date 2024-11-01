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По сериалу «Игра престолов» снимут фильм

По сериалу «Игра престолов» снимут фильм
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По данным издания The Hollywood Reporter, Warner Bros. планирует снять фильм по сериалу «Игра престолов». Над лентой уже ведётся работа.

Многочисленные источники THR указали, что проект пока не ранней стадии. У него пока нет ни режиссёра, ни сценариста, ни актёрского состава. Других деталей пока нет. Опыт с «Игрой престолов» и кинотеатрами у HBO далеко не первый. Ранее компания показывала контент по шоу в кинотеатрах и проводила ограниченные показы основных эпизодов оригинального сериала по всей стране, чтобы помочь в продвижении шоу.

Восьмой и финальный сезон вышел в 2019 году. Фанаты приняли его сдержанно в основном из-за концовки, которую посчитали не самой удачной для всего шоу.

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