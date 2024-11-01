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По LEGO Ninjago выпустят полнометражный фильм

По LEGO Ninjago выпустят полнометражный фильм
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Издание Deadline сообщило, что Universal Pictures планирует выпустить фильм по LEGO Ninjago. Им займутся братья Кевин и Дэн Хейгмены, которые работали над сценарием для первых сезонов мультсериала «Ниндзяго: Мастера Кружитцу» для LEGO Group.

Джилл Уилферт и Райан Кристианс будут продюсировать фильм. Исполнительный вице-президент Universal по развитию производства Мэтт Рейлли и директор по развитию производства Жаклин Гарелл будут курировать проект.

Ninjago был представлен в 2011 году как серия игрушек-конструкторов на тематику, связанную с ниндзя, прежде чем превратиться в крупный мультимедийный проект. Сюжет, окружающий Ninjago, повествует о группе молодых воинов-ниндзя, которые защищают свой мир от различных злых сил.

Деталей ленты братьев Хейгменов нет, как и информации про дату выхода.

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