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«Искусство нужно не только для заработка денег»: Фрэнсис Форд Коппола — про фильмы Marvel

«Искусство нужно не только для заработка денег»: Фрэнсис Форд Коппола — про фильмы Marvel
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Недавно Фрэнсис Форд Коппола, режиссёр «Крёстного отца» и «Мегалополиса», ответил на вопрос журналиста Cinepop, считает ли он фильмы по комиксам Marvel настоящим элементом кинематографа.

По мнению Копполы, в фильмах Marvel Studios актёры показывают свой блестящий талант, «достойный восхищения». Впрочем, режиссёр тут же отметил, что любое произведение искусство не должно быть нацелено только на получение прибыли, ведь его смысл в другом.

Знаете, это сложный вопрос. Я думаю, что в фильмах Marvel много талантов, это достойно восхищения. Но цель искусства — освещать современную жизнь, а не приносить людям деньги.

Ранее Коппола высказывался о проектах по комиксам Marvel в более резком ключе, отмечая, что подобные проекты портят киноиндустрию и обесценивают её.

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