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Apple оснастит iPhone 17 и другие будущие гаджеты фирменным Wi-Fi — СМИ

Apple оснастит iPhone 17 и другие будущие гаджеты фирменным Wi-Fi — СМИ
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По данным издания MacRumors, начиная с iPhone 17 в Apple будет оснащать смартфоны фирменным встроенным чипом Wi-Fi с поддержкой последней версии Wi-Fi 7. Далее подобное будет появляться и в остальных девайсах корпорации.

В данный момент все модели iPhone оснащены комбинированным чипом Wi-Fi и Bluetooth от Broadcom, но Apple планирует отойти от этого в пользу фирменного Wi-Fi. По словам аналитика Минг Чи-Куо, этот шаг снизит затраты Apple на компоненты и ещё больше укрепит интеграцию аппаратного и программного обеспечения.

Отмечается, что Wi-Fi 7 позволяет передавать данные в диапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц одновременно с помощью поддерживаемого маршрутизатора, что обеспечивает более высокую скорость Wi-Fi, меньшую задержку и более надёжное подключение.

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